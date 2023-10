Mestre. Autobus contro uno pilastro: 15 feriti

Nuovo incidente per un bus della società La Linea a Mestre, la stessa della tragedia del viadotto del 3 ottobre costata la vita a 21 persone: un autobus si è schiantato contro un pilastro ed ha provocato 15 feriti. Causa del sinistro un malore del conducente.

La compagnia, in via cautelativa, verrà sospesa dal servizio. L’autobus elettrico si è schiantato contro un pilastro di un’abitazione in via Carducci dopo che, in seguito al malore, l’autista ha perso il controllo del mezzo e ha attraversato la carreggiata andando a finire violentemente contro il palazzo.

(15 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata